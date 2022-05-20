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Güneş ışınlarının zararları neler? Güneş kremi neden önemli? Nasıl kullanılmalı?

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Giriş: 20.05.2022 16:31
Yaz geldi, güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş kremi kullanımı da arttı. Peki güneş kremi nasıl ve hangi sıklıkla kullanılmalı? Dermatoloji uzmanı Uzman Dr. Nazan Taşlıdere, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Taşlıdere, “Güneş koruyucusu olmadan dışarı çıkmayın” dedi.
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