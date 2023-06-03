Gündüz bir anda gece oldu! Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışının etkili olduğu Başkent'te vatandaşlar ise araçlarını korumak için ağaçların altına sokuyor. Öte yandan haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı. Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.