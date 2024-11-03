Günde ne kadar su içmeliyiz?

Uzmanlar her defasında su içmenin önemine vurgu yapıyor. Faydaları fazla olduğu kadar yetersiz su tüketiminin vücutta yarattığı etkiler de oldukça riskli. Ancak yıllardır "günde kaç litre su içilmeli?" sorusunun cevabı tam olarak belirlenemedi. Bakın uzmanlar ne diyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN