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Günde ne kadar su içmeli? Fazla içilen su sağlığa zararlı

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Giriş: 02.12.2022 12:51
Hep duyuyoruz uzmanlardan günlük litrelerce su için diye. Bizler de o ölçüyü tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz ancak gerçekten vücudumuzun o kadar suya ihityacı var mı? İdeal su tüketimi nasıl olmalı? Uzmanına sorduk...
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Günde ne kadar su içmeli?
Günde ne kadar su içmeli?
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