Günde ne kadar su içmeli? Fazla içilen su sağlığa zararlı

Hep duyuyoruz uzmanlardan günlük litrelerce su için diye. Bizler de o ölçüyü tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz ancak gerçekten vücudumuzun o kadar suya ihityacı var mı? İdeal su tüketimi nasıl olmalı? Uzmanına sorduk...

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