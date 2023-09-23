Günde 13 yerine 36 küp şeker tüketiyoruz! Paket gıdaları dikkat

Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlere günde 13 kesme şeker tüketmeyi önerirken, Türk insanı bunun tam 3 katını tüketiyor. Bu nedenle obezitede Avrupa'da birinci sıradayız. Türk Böbrek Vakfı da bu konuya dikkat çekmek için İstanbul Kadıköy'de renkli bir etkinlik düzenledi. Ve ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı...

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