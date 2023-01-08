08 Ocak 2023, Pazar
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'Günaydın aşkım' mesajı için Hülya Güllüce'yi öldürdü!
Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 yıldır beraber yaşadığı 39 yaşındaki Hülya Güllüce'yi öldüren tutuklu sanık Abdullah Kaya (63), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Güllüce'nin Ç.D. ile ilişki yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uyguladı.