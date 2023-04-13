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Gümüşhane’yi yağmur vurdu! Bahçeler gölete döndü

İHA
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Giriş: 13.04.2023 10:02
Gümüşhane'de yaşanan şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmurlar sebebiyle taşan Harşit Çayı merkeze bağlı Pirahmet köyünde bahçeler gölete döndü. İşte o görüntüler...
Bahçeler gölete döndü!
Bahçeler gölete döndü!
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