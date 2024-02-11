Gümüşhane'de korkunç anlar: Tüylerimiz diken diken oldu

Gümüşhane'de son günlerde kırsal kesimlerde sık sık görüntülenen kurtlar bu kez Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde amatör balıkçıların sık kullandığı mekan olan Kirazlık köyü yakınlarında görüntülendi.

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