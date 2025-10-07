Gümüşhane’de Gazze’ye destek eylemi

Gümüşhane'de Gazze'de süren soykırıma tepki göstermek ve 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Fatih Parkı'ndan başlayan yürüyüşte Filistin'e destek sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Yürüyüş 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona ererken katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etti.

