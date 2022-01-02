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Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

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Giriş: 02.01.2022 18:32
Gümüşhane'de dün gece başlayan kar etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinin beyaza bürünmesini fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayan çocuklara zaman zaman aile büyükleri de eşlik etti. Yeni Mahalle'de 71 yaşındaki İrfan Çimen, cami bahçesinde kardan adam yapmaya çalışan torunlarına yardım etti.
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