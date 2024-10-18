Gümüşhane yaylaları beyaz örtüyle kaplandı

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle bin 750 metre ve üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN