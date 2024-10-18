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Gümüşhane yaylaları beyaz örtüyle kaplandı

Gümüşhane yaylaları beyaz örtüyle kaplandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 08:46
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.  Özellikle bin 750 metre ve üzerindeki bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
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Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
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