Gümüş sanatını bastona nakşetti! Gümüş ustasından özel tasarımlar

İstanbul Kapalıçarşı'daki “Büyük Yeni Han” gümüş dünyasının kalbinin attığı yer. Handaki gümüş ustalarından Şahin Karaman "Baston Dünyası" adında bir proje başlattı. Kıymetli ağaçlardan yapılan bastonlara Selçuklu ve Osmanlı simgelerini taşıyan gümüş objeler yerleştirdi.

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