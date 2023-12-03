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Gümüş sanatını bastona nakşetti! Gümüş ustasından özel tasarımlar

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 11:06
İstanbul Kapalıçarşı'daki “Büyük Yeni Han” gümüş dünyasının kalbinin attığı yer. Handaki gümüş ustalarından Şahin Karaman "Baston Dünyası" adında bir proje başlattı. Kıymetli ağaçlardan yapılan bastonlara Selçuklu ve Osmanlı simgelerini taşıyan gümüş objeler yerleştirdi.
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Gümüş sanatını bastona nakşetti!
Gümüş sanatını bastona nakşetti!
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