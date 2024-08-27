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Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü

Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 13:32
Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri İznik Gölü. Yörenin geçim kaynağı ise "gümüş balıkları''. Şimdi hem İznik Gölü'nün, hem de rızkını o gölden kazanan İrfan Erim'in hikayesini getireceğiz ekranlarınıza.
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