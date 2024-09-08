Gümrük Muhafaza ekipleri 253 kaçak araç ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda Türkiye genelinde yapılan kontrollerde, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.

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