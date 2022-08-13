13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Gülşen’in skandallarına bir yenisi daha eklendi! Konserinde LGBT bayrağı açıp hayranlarına çıkıştı
Şarkıcı Gülşen, konserde LGBT bayrağı açtı. Seyircilerin de bayrak açmasıyla konseri seyredemeyenler tepki gösterince gerilim tavan yaptı. Gülşen ise konsere devam etmek yerine kendisini dinlemeye gelenlere "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" dedi.