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Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da sahnede LGBT bayrağı açtı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 10:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ederken, Ünlü şarkıcı Gülşen'in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
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