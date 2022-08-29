Gülşen tahliye oldu

Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen şarkıcının avukatı karara itiraz etti. Mahkeme Gülşen hakkındaki kararını açıkladı.

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