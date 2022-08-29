29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gülşen serbest bırakılacak mı?

Gülşen serbest bırakılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2022 10:48
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen tutuklanmıştı. Mahkeme bugün Gülşen'in avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunu değerlendirecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gülşen serbest bırakılacak mı?
Gülşen serbest bırakılacak mı?
Alkoliklere kızdı tüfekle dehşet saçtı!
Alkoliklere kızdı tüfekle dehşet saçtı!
Feci kaza! Midibüs devrildi
Feci kaza! Midibüs devrildi
Eşine çirkin diyen koca...
Eşine "çirkin" diyen koca...
Oreo’da Salmonella bakterisi iddiası
Oreo'da Salmonella bakterisi iddiası
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Kahramanmaraş’ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Usta Yazar Şule Yüksel Şenler anısına...
Usta Yazar Şule Yüksel Şenler anısına...
Bursa’da tur otobüsü devrildi: 5 ölü
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü
27 yıllık gerilim nasıl çözülecek?
27 yıllık gerilim nasıl çözülecek?
Dosya masrafı dolandırıcılığına dikkat!
Dosya masrafı dolandırıcılığına dikkat!
3 yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü
3 yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü
Daha Fazla Video Göster