- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür! Yaşanan süreci A Haber'e anlattı |Video
Çankırı'da yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayra, engelli annesinin hastane masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı çalınmasın diye sobaya saklamıştı. Paraları bir anda sobaya sakladığını unutan Hayta, sobayı yakmasıyla tüm birikimi küle dönmüştü.
Gülşen Hayta ve 84 yaşında engelli annesinin çağrısına ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kayıtsız kalmadı.
BAKAN ALBAYRAK'TAN DEVLET YANINIZDA MESAJI
Hayta'yı arayan Bakan Albayrak, mağduriyetlerinin giderildiği müjdesini verdi.
Mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyen Gülşen Hayta, Bakan Albayrak'ın kendilerine şahsi numarasını vererek "Sizler yalnız değilsiniz ne sıkıntınız olursa olsun Devlet yanınızda her zaman bizi arayabilirsiniz" dediğini ve bunun da kendisini daha çok mutlu olduğunu ifade etti.
Hayta, "Biz bir hata yaptık ama devlet bize sahip çıktı Bakanımız'dan ALLAH bir kere değil bin kere razı olsun" diyerek teşekkür etti.
Öte yandan Hayta, tüm bunların gerçekleşmesinin arkasında Başkan Erdoğan'ın olduğunu onun ellerinden öptüğünü ve kendisine çok teşekkür ettiğini söyledi.