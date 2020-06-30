Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür! Yaşanan süreci A Haber'e anlattı |Video

84 yaşındaki engelli annesiyle birlikte yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği paraları çalınmasın diye sobaya saklamıştı. Bir anlık dalgınlıkla sobayı yakan Hayda bütün birimini kül edip, yardım istemişti. Gülşen Hayta ve engelli annesinin çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kayıtsız kalmadı. Talihsiz aileyi aileyi arayan Bakan Albayrak, mağduriyetlerinin giderildiği müjdesini verdi. Gülşen Hayta ise Bakan Albayrak'ın kendilerine şahsi numarasını vererek "Sizler yalnız değilsiniz ne sıkıntınız olursa olsun Devlet yanınızda her zaman bizi arayabilirsiniz" dediğini ve bunun da kendisini daha çok mutlu ettiğini söyledi. Hayta, "Biz bir hata yaptık ama devlet bize sahip çıktı Bakanımızdan ve Başkan Erdoğan'dan ALLAH bir kere değil bin kere razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Çankırı'da yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayra, engelli annesinin hastane masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı çalınmasın diye sobaya saklamıştı. Paraları bir anda sobaya sakladığını unutan Hayta, sobayı yakmasıyla tüm birikimi küle dönmüştü.

Gülşen Hayta ve 84 yaşında engelli annesinin çağrısına ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kayıtsız kalmadı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN DEVLET YANINIZDA MESAJI

Hayta'yı arayan Bakan Albayrak, mağduriyetlerinin giderildiği müjdesini verdi.

Mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyen Gülşen Hayta, Bakan Albayrak'ın kendilerine şahsi numarasını vererek "Sizler yalnız değilsiniz ne sıkıntınız olursa olsun Devlet yanınızda her zaman bizi arayabilirsiniz" dediğini ve bunun da kendisini daha çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hayta, "Biz bir hata yaptık ama devlet bize sahip çıktı Bakanımız'dan ALLAH bir kere değil bin kere razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan Hayta, tüm bunların gerçekleşmesinin arkasında Başkan Erdoğan'ın olduğunu onun ellerinden öptüğünü ve kendisine çok teşekkür ettiğini söyledi.