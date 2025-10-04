04 Ekim 2025, Cumartesi
Güllü soruşturması sil baştan! Sanatçının çocukları yeniden ifade verdi
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı. Görgü tanıklarının ve Güllü'nün yakınlarının ortaya attıkları iddialar nedeniyle çocuklarının tekrar ifadesi alındı ve dosyada cinayet şüphesi ağır basmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.