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Gül yağının litre fiyatı dudak uçuklattı! Neredeyse servet değerinde

DHA
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Giriş: 27.05.2021 12:28
Güncelleme:27.05.2021 12:42
Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "4 ile 6 ton arası gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Şu an fiyatlar 5-7 bin euro ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor" dedi.
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