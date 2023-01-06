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Gübre desteği kaç kaç lira oldu? ÜRETEN ÇİFTÇİYE HER ZAMAN DESTEK

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 12:05
Gübre desteği ürün bazında yüzde 130-163 arasında arttı. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Macit, "Geçmiş yıllarda gübre ve mazot desteği nakdi olarak veriliyordu. Bu sene mazot ve gübre ayni olarak ödenmeye başlandı. Gübre ve mazota ihtiyacı olan çiftçilerimizin hesaplarına 200 bin lira para tanımlandı. Bunun 100 bin lirasıyla gübre alabilecekler ve üretimde ödeyecekler sıfır faizli. 100 bin lirasını da nakit olarak alabilecekler. Bu üretimin artırılması için. Gübrede ne kadar bir artış oldu? Özellikle ilimizde geçen yıl 18 milyon 400 bin TL destek verildiği halde şimdi 72 milyon 500 bin TL’ye çıkarıldı gübre desteğimiz. Bu çok büyük bir miktar." ifadelerini kullandı.
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