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Videolar Yaşam Videoları Gruptan ayırıp ÇEMBERE aldılar! 10'una birden TEK başına meydan okudu... Amansız mücadelede SÜRPRİZ son

Gruptan ayırıp ÇEMBERE aldılar! 10'una birden TEK başına meydan okudu... Amansız mücadelede SÜRPRİZ son

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 10:33
Tokat'ta vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda geçti. Bir yaban domuzu, yaklaşık 10 kurtla tek başına mücadele etti. Mücadelenin sonunda bakın kim kazandı. İşte o görüntüler...
Çembere aldılar! Tek başına saldırdı ÇEMBERE ALDILAR! TEK BAŞINA SALDIRDI

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Çembere aldılar! Tek başına saldırdı
Çembere aldılar! Tek başına saldırdı
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