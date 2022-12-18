Gruptan ayırıp ÇEMBERE aldılar! 10'una birden TEK başına meydan okudu... Amansız mücadelede SÜRPRİZ son

Tokat'ta vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda geçti. Bir yaban domuzu, yaklaşık 10 kurtla tek başına mücadele etti. Mücadelenin sonunda bakın kim kazandı. İşte o görüntüler...

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