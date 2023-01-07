Grip ve Kovid-19 birbirine karıştı! En bulaşıcı varyant mı yayılıyor?

Son günlerde hastaneler üst solunum yolu şikâyetleriyle dolup taşıyor. Ancak hem grip hem kovid virüsleri birbirine karıştı. Geçmeyen virüs hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. Peki bu duruma karşı neler yapılmalı nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan acil tıp uzmanı Dr. Erkan Temizkan değerlendirdi.

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