Grip ve influenza neden arttı?

Yeni yıla girerken ülke genelinde hem yetişkin hem de çocukları sarsan grip vakalarında artış yaşanıyor. Bununla birlikte geçmeyen öksürük de başta gelen şikayetler arasında. Peki vakalar neden arttı, korunmak için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.