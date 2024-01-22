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Grip vakaları neden artıyor? Kapalı mekanlarda hastalık yayılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 13:51
Hava sıcaklığı değişiklikleri gribe yakalanma riskini artırıyor. Peki gribe karşı aşı neden önemli? Grip aşısı için geç mi? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nın konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Abdullah Karslı anlattı.
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