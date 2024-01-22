Grip vakaları neden artıyor? Kapalı mekanlarda hastalık yayılıyor

Hava sıcaklığı değişiklikleri gribe yakalanma riskini artırıyor. Peki gribe karşı aşı neden önemli? Grip aşısı için geç mi? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nın konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Abdullah Karslı anlattı.

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