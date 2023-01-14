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Gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar o anlar kamerada!

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Giriş: 14.01.2023 18:03
Kuyumcukent’te 2 şahıs, çalıştığı atölyeden 3 ay içerisinde 3 milyon değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar
Gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar
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