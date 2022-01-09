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Gözyaşlarına boğuldu! Kadıköy’de aracı gözünün önünde alev alev yandı
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe Mahallesi'nde saat 10.00 sularında hareket halindeki aracın motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlere kısa süre içinde otomobilin ön kısmını kapladı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyümeden söndürülen otomobil, vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı.
AİLE ACILI EVLADINI TESELLİ ETTİ
Haberi alan sürücünün anne ve babası olay yerine geldi. Yanan aracına üzülerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücüye anne ve babası sarılarak teselli etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.