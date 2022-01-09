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Gözyaşlarına boğuldu! Kadıköy’de aracı gözünün önünde alev alev yandı

İHA
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Giriş: 09.01.2022 10:38
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alev alev yanan aracın şoförü gözyaşlarına hakim olamadı. Onu anne ile babası sakinleştirmeye çalıştı. Yürek burkan anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe Mahallesi'nde saat 10.00 sularında hareket halindeki aracın motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlere kısa süre içinde otomobilin ön kısmını kapladı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyümeden söndürülen otomobil, vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı.

AİLE ACILI EVLADINI TESELLİ ETTİ

Haberi alan sürücünün anne ve babası olay yerine geldi. Yanan aracına üzülerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücüye anne ve babası sarılarak teselli etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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