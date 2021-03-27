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Gözünü kırpmadan kendini yola attı! O anlar kamerada: Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz

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Giriş: 27.03.2021 14:30
Güncelleme:27.03.2021 14:30
Yalova'da zabıta memuru Faruk Dağaşan, karayolu üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yol ortasında gördüğü Türk bayrağını yerden alıp otomobiline koydu. Dağaşan'ın trafiği tehlikeye atmamak için aracını yol kenarına çekip, bayrağı aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Dağaşan, "Yapmam gerekeni yaptım. Gururluyum. Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz” dedi.

Yalova'nın Subaşı ilçesinde zabıta memuru olarak görev yapan Faruk Dağaşan, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde otomobiliyle merkez istikametine gitmek için yola çıktı. Dağaşan, İzmit-Yalova Karayolu üzerindeki Tavşanlı kavşağından geçtiği sırada yol ortasında bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Bunun üzerine trafiği tehlikeye atmamak için otomobilini yol kenarına çekti. Otomobilden inip, akan trafikte hızla yerdeki Türk bayrağını alan Dağaşan, bayrağı otomobiline aldıktan sonra yoluna devam etti. O anlar, kavşak üzerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

'TÜRK BAYRAĞINI KİMSE YERDE BIRAKAMAZ'
Trafik akışının yoğun olduğu kavşakta Türk bayrağını yol ortasından alan Dağaşan, yaşadıklarını anlattı. Görüntülere sosyal medyada da ilgi olduğunu ve gurur duyduğunu söyleyen Dağaşan, "Sabah saatlerinde Subaşı'ndan çıktım. Yalova merkeze gidiyordum. Tavşanlı ışıklarında durdum. Tam geçerken bayrağı fark ettim.

Trafiği de riske atmamak için arabamı sağa çektim. Bayrağı o şekilde bırakamazdım. Sonuçta Çanakkale ve Dumlupınar'da şehit verdik. Onlardan bize kalan en büyük miras vatan ve bayraktır. Bizim de evlatlarımıza bırakacağımız vatan ve bayraktır. Biz bu sevdayla büyüdük. Yerden aldığım bayrağı evimin en güzel tarafına asacağım.


TÜRK BAYRAĞINI KİMSE YERDE BIRAKAMAZ
Daha yıkatmaya fırsatım olmadı. Yapmam gerekeni yaptım. Herkesin yapacağı bu olurdu. Gururluyum. Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz" dedi. Subaşı Belediyesi'nde çalışan Dağaşan'a, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay tarafından teşekkür plaketi verildi.

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