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Gözü dönmüş cani Kemal A., eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı! Türkiye ayaklandı
Kocaeli’de Fırat Kaya isimli şahsın işitme engelli genci dövdüğü görüntülerin şoku hala sürerken sosyal medyada yayılan yeni bir görüntü Türkiye’yi yine ayağa kaldırdı. Kemal A. isimli şahıs rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.