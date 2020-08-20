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Gözü dönmüş adam arabasıyla kalabalığın arasına daldı!

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Giriş: 20.08.2020 10:15
Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada öfkeli bir kişi arabasıyla, kalabalığın arasına daldı. Önüne çıkan herkesi ezmeye çalışan gözü dönmüş kişi eylemini kısa sürede sona erdirdi. İşte korku dolu anların yaşandığı o görüntüler... Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından taşlar ve sopalar konuştu. İki aile birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken kavgayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili öfkeli kalabalığın üzerine sürerek ezmeye çalıştı
Kavga esnasında darp edilen bir kişi kaçarak kendisini otomobile attı. Otomobilin direksiyonuna geçen bir kişi, otomobili çalıştırarak gaza bastı. Öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, kimseye birşey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

Öfke dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "Kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü.

"Arabayı vatandaşların üzerine sürdü"
Kavga esnasında bir vatandaşlın otomobiliyle diğer kişileri ezmeye çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Dün burada bir bayanın saçını çekip yolda sürüklediler. Bugünde iki grup tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında öfkeli birisi otomobiliyle kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. Arabayı vatandaşların üzerine sürdü. Mahalleli bunlardan rahatsız oluyor. Gece buradan geçerken huzursuz oluyoruz." diye konuştu.
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