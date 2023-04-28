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Göztepe SSK nereden nereye… Galoş bile parayla satılıyordu

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 10:18
Türkiye geride kalan yıllarda, tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi, sağlık alanında da, dünyaya örnek olacak bir değişim yaşadı. O dönem yapılan programlarda kayda geçen görüntüler, reform niteliğindeki bu büyük değişimi açıkça gözler önüne seriyor. Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan, dün bu konuyu araştırmış derlemişti. Bugün yine aynı başlıkla sahadaydılar. İşte izlenimleri...
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