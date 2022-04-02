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Göz göre göre gelen ölüm! Genç adam hayatına korkunç bir yöntemle son verdi

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Giriş: 02.04.2022 08:02
Beykoz Acarlar Mahallesi'nde cip sürücüsü Ahmet Bedirhan Ceylan, viyadük üzerinde bariyerlere çarptı. İleri ve geri yaparak birçok kez bariyerlere çarpan Ceylan, görgü şahitlerinin ifadesine göre daha sonra aracından inerek viyadükten atladı. Ceylan’ın hayatını kaybettiği olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ahmet Bedirhan Ceylan yönetimindeki 34 UUV 94 plakalı cip ile viyadük üzerinde bariyerlere çarpmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

Sürücünün bariyerlere birçok kez çarpma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görgü şahitleri olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri köprü üzerinde güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından Ceylan hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı, cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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