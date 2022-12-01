GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı... Avladıkları balık için kıyasıya mücadele ettiler

Türkiye'nin birçok ilinde belgeselleri aratmayan anlar vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Turgut Akbaş isimli vatandaş nadir görülecek anları görüntüledi. Bakın yakaladıkları av için nasıl mücadele ettiler…

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