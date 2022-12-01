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GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı... Avladıkları balık için kıyasıya mücadele ettiler

İHA
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Giriş: 01.12.2022 11:39
Türkiye'nin birçok ilinde belgeselleri aratmayan anlar vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Turgut Akbaş isimli vatandaş nadir görülecek anları görüntüledi. Bakın yakaladıkları av için nasıl mücadele ettiler…
Av için kıyasıya mücadele! O ilimizde... AV İÇİN KIYASIYA MÜCADELE! O İLİMİZDE...

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