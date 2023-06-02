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Görüntüler Türkiye’den! Tek ısırığı öldürmeye yetiyor | Dev engerek yılanı…

İHA
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Giriş: 02.06.2023 12:00
Türkiye'nin farklı noktalarında çeşitli hayvanlar görüntüleniyor. Onlardan en tehlikelilerinden biri de yılan. Elazığ'da Türkiye'de yaşayan en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi.
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