Görüntüler Türkiye’den! Tek ısırığı öldürmeye yetiyor | Dev engerek yılanı…

Türkiye'nin farklı noktalarında çeşitli hayvanlar görüntüleniyor. Onlardan en tehlikelilerinden biri de yılan. Elazığ'da Türkiye'de yaşayan en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi.

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