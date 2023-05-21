21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde ortaya çıktılar | Belgeselleri aratmayan anlar drone kamerasında

Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde ortaya çıktılar | Belgeselleri aratmayan anlar drone kamerasında

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2023 09:12
Türkiye'nin çeşitli noktalarında belgeselleri aratmayan anlar fotokapanlara yansıyor. Son olarak Erzincan'da drone ve fotokapan sürü halinde ortaya çıkan hayvanları görüntüledi. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde ortaya çıktılar
Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde ortaya çıktılar
Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıla özel beste
Mehmet Kalyoncu'dan 100. yıla özel beste
Sanat dünyasının acı kaybı!
Sanat dünyasının acı kaybı!
Düğünde meydan kavgası!
Düğünde meydan kavgası!
Gece kaza yaptı sabah fark edildi!
Gece kaza yaptı sabah fark edildi!
Zülfiye Nine’nin Başkan Erdoğan sevgisi!
Zülfiye Nine'nin Başkan Erdoğan sevgisi!
O ilde katil arı alarmı!
O ilde "katil arı" alarmı!
Mardin’de iki aile birbirine girdi!
Mardin'de iki aile birbirine girdi!
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Ankara’da akılalmaz olay!
Ankara’da akılalmaz olay!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Daha Fazla Video Göster