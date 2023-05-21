Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde ortaya çıktılar | Belgeselleri aratmayan anlar drone kamerasında

Türkiye'nin çeşitli noktalarında belgeselleri aratmayan anlar fotokapanlara yansıyor. Son olarak Erzincan'da drone ve fotokapan sürü halinde ortaya çıkan hayvanları görüntüledi. İşte o anlar…

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