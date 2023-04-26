26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Türkiye'den... Sürü halinde drone ile kayda alındılar! Dağların süsü...

Görüntüler Türkiye'den... Sürü halinde drone ile kayda alındılar! Dağların süsü...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 11:01
Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri drone ile görüntülendi. Kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane'de hızla artıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler Türkiye’den
Görüntüler Türkiye'den
Burdur’da korkunç kaza!
Burdur'da korkunç kaza!
Dengesini kaybetti kamyonun altında kaldı
Dengesini kaybetti kamyonun altında kaldı
Meteoroloji’den ’Oraj’ uyarısı
Meteoroloji'den 'Oraj' uyarısı
Filmleri aratmayan soygun! 25 kilo altın buhar oldu
Filmleri aratmayan soygun! 25 kilo altın buhar oldu
İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı
İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı
Burası Kapadokya değil Erzurum!
Burası Kapadokya değil Erzurum!
Samsun’da cinayet anı kamerada
Samsun'da cinayet anı kamerada
Akılalmaz plan sonu oldu!
Akılalmaz plan sonu oldu!
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti!
İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti!
Daha Fazla Video Göster