Görüntüler Türkiye'den... Sürü halinde drone ile kayda alındılar! Dağların süsü...

Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri drone ile görüntülendi. Kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane'de hızla artıyor.

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