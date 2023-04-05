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Görüntüler Türkiye'den! İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar...

İHA
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Giriş: 05.04.2023 16:40
Manisa'da yaban hayatını daha yakından incelenmek üzere dağ ve ormanlara kurulan 43 adet fotokapana yakalanan; karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türleri belgesellik görüntüler oluşturdu.
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiyeden BELGESELLERİ ARATMAYAN ANLAR TÜRKİYE'DEN

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Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye'den
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