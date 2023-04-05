Görüntüler Türkiye'den! İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar...

Manisa'da yaban hayatını daha yakından incelenmek üzere dağ ve ormanlara kurulan 43 adet fotokapana yakalanan; karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türleri belgesellik görüntüler oluşturdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN