05 Şubat 2023, Pazar
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Görüntüler Türkiye'den... İki farklı ilde ilginç şoke eden doğumlar! Görenler gözlerine inanamadı
Amasya ve Diyarbakır'da sıra dışı olaylar yaşandı. Nadir görülen doğumlar görenleri hayrete düşürdü. İşte şaşırtan görüntüler...