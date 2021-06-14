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Görüntüler Türkiye'den! Helikopter plaja indi!

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Giriş: 14.06.2021 15:21
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir plaja helikopter indi. Helikopterin, sahildekilerin şaşkın bakışları arasında plaja iniş yaptığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Bölgede pisti bulunmasına rağmen helikopterin plaja inişiyle ilgili konunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği bildirildi.
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Görüntüler Türkiye'den! Plaja indi!
Görüntüler Türkiye'den! Plaja indi!
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