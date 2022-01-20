20 Ocak 2022, Perşembe
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Görüntüler Türkiye'den! Bulutlar denizle birleşti
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bulutlar Karadeniz ile birleşince ortaya muhteşem görüntü çıktı. deniz üstünde meydana gelen doğa olayıyla ilgili Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Kutupsal soğuk havanın denizdeki ısı ve nemin birleşmesiyle beraber bu görüntüleri ortaya çıkardı." dedi. Öte yandan vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.