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Görüntüler TUNCELİ'den! BOZAYI aniden karşılarına çıktı... Böyle kurtuldular

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Giriş: 19.12.2022 14:12
Tunceli'de Meydan Dağı'na çıkan 7 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı. Dağcılar ayı saldırısından bakın nasıl kurtuldu... İşte o korku dolu anlar...
Aniden karşılarına çıktı! Dev ayı... ANİDEN KARŞILARINA ÇIKTI! DEV AYI...

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Aniden karşılarına çıktı! Dev ayı...
Aniden karşılarına çıktı! Dev ayı...
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