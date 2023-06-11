Görüntüler Sivas’tan! Uyuyor sanıp AYININ yanına yaklaşınca… 🐻

Sivas'ta yaşayan Safa Kartal motosikletiyle gezdiği sırada ayı ile karşılaştı. Ayının uyuduğunu sanan Kartal, korkmadan yanına yaklaştı. O anları ise cep telefonuyla görüntüledi. Bakın sonrasında neler yaşandı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN