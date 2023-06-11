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Görüntüler Sivas’tan! Uyuyor sanıp AYININ yanına yaklaşınca… 🐻

İHA
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Giriş: 11.06.2023 13:52
Sivas'ta yaşayan Safa Kartal motosikletiyle gezdiği sırada ayı ile karşılaştı. Ayının uyuduğunu sanan Kartal, korkmadan yanına yaklaştı. O anları ise cep telefonuyla görüntüledi. Bakın sonrasında neler yaşandı...
Uyuyor sanıp ayının yanına yaklaşınca... UYUYOR SANIP AYININ YANINA YAKLAŞINCA...

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Uyuyor sanıp ayının yanına yaklaşınca...
Uyuyor sanıp ayının yanına yaklaşınca...
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