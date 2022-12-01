Görüntüler Sivas'tan... Dev cüsseli ayı bir anda koşmaya başladı! Anbean kayda aldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürüsünü ziyaret etmeye giden Ümit Usta, seyir halindeyken dev cüsseli bir ayı ile karşı karşıya geldi. O anları anbean kayda alan Usta, yaşadıklarını anlattı.

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