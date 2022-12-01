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Görüntüler Sivas'tan... Dev cüsseli ayı bir anda koşmaya başladı! Anbean kayda aldı

İHA
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Giriş: 01.12.2022 10:58
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürüsünü ziyaret etmeye giden Ümit Usta, seyir halindeyken dev cüsseli bir ayı ile karşı karşıya geldi. O anları anbean kayda alan Usta, yaşadıklarını anlattı.
Vatandaş kayda aldı: Dev ayı... VATANDAŞ KAYDA ALDI: DEV AYI...

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