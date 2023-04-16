16 Nisan 2023, Pazar
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Görüntüler Sivas'tan... Aniden önüne çıktı
Yurdun farklı noktalarından yaban hayatından görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde köy yolunda yiyecek arayan ayı yavrusu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.