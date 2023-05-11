Görüntüler Sakarya’dan… Yolu inen yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yola inen yavru ayı, vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Seyir halindeki otomobilden kaçan yavru ayı bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.

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