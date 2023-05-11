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Görüntüler Sakarya’dan… Yolu inen yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi

İHA
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Giriş: 11.05.2023 16:14
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yola inen yavru ayı, vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Seyir halindeki otomobilden kaçan yavru ayı bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.
Yola indi! Vatandaş görüntüledi YOLA İNDİ! VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

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