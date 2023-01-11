Görüntüler Rusya'dan... Seyir halindeki uçakta akılalmaz olay! Yolcu o anları gülümseyerek kayda aldı

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uçakta gerçekleşen olayı bir yolcu gülümseyerek kayda aldı. İşte görenleri hayretler içerisinde bırakan o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN