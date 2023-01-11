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Görüntüler Rusya'dan... Seyir halindeki uçakta akılalmaz olay! Yolcu o anları gülümseyerek kayda aldı

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 09:44
Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uçakta gerçekleşen olayı bir yolcu gülümseyerek kayda aldı. İşte görenleri hayretler içerisinde bırakan o anlar...
Görüntüler Rusyadan! Seyir halindeki uçakta... GÖRÜNTÜLER RUSYA'DAN! SEYİR HALİNDEKİ UÇAKTA...

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Görüntüler Rusya’dan! Seyir halindeki uçakta...
Görüntüler Rusya'dan! Seyir halindeki uçakta...
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