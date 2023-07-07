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Görüntüler Rodos açıklarından! Köpek balığı Kaşalot cinsi balinayı böyle kovaladı

İHA
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Giriş: 07.07.2023 16:18
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ay önce görülen Kaşalot cinsi balinayı bu defa Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında köpek balığının takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.
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