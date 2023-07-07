Görüntüler Rodos açıklarından! Köpek balığı Kaşalot cinsi balinayı böyle kovaladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ay önce görülen Kaşalot cinsi balinayı bu defa Yunanistan'ın Rodos adası açıklarında köpek balığının takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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