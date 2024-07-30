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Görüntüler Karadeniz'den! Görenler korktu: Çok ürkütücü...

Görüntüler Karadeniz'den! Görenler korktu: Çok ürkütücü...

İHA
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Giriş: 30.07.2024 10:20
Trabzonlu balıkçılar sahilde gördükleri manzara karşısında önce korktu. Sonrasında gerçeği öğrenince şaşkına döndüler. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı...
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