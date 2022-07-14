14 Temmuz 2022, Perşembe
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Görüntüler Karabük’ten… Tilki yiyeceğine ortak olmak istediği kedinin gazabına uğradı
Son dakika haberi… Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.