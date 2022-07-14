14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Karabük’ten… Tilki yiyeceğine ortak olmak istediği kedinin gazabına uğradı

Görüntüler Karabük’ten… Tilki yiyeceğine ortak olmak istediği kedinin gazabına uğradı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 12:27
Son dakika haberi… Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Yiyeceğine ortak olmak isteyince... YİYECEĞİNE ORTAK OLMAK İSTEYİNCE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yiyeceğine ortak olmak isteyince...
Yiyeceğine ortak olmak isteyince...
Selin geliş anı kameraya yansıdı!
Selin geliş anı kameraya yansıdı!
Katil salyangoz istilası!
Katil salyangoz istilası!
Kalbine kurşun isabet etti!
Kalbine kurşun isabet etti!
Nazmi Arıkan cinayetinde bir gözaltı!
Nazmi Arıkan cinayetinde bir gözaltı!
Toplu balık ölümleri! Alarma geçildi
Toplu balık ölümleri! Alarma geçildi
İskeçe Müftüsü vefat etti
İskeçe Müftüsü vefat etti
Evler ve araçlar yangında küle döndü
Evler ve araçlar yangında küle döndü
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Balkondan giren dev piton şoke etti
Balkondan giren dev piton şoke etti
Çeşme’deki yangın kontrol altında
Çeşme'deki yangın kontrol altında
Datça’da orman yangını
Datça'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster